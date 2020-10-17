Vali İbrahim Akın, "Akrabalar arası ziyaretler vaka sayısının da artmasında etkili"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapılan korona virüs denetimlerinde vaka sayılarında ki artışlarda akrabalar arasında yapılan ziyaretlerinde etkili olduğunu söyledi.

Vali Akın, Kırşehir’de, yoğun olan caddeleri ve işletmelerde tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlere katıldı. Korona virüsle mücadele konusuna toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Korona virüs mücadelesi vermekteyiz. Bu yönde önemli kararlar aldık ve uygulamaya koyduk" dedi.

Akrabalar arasında yapılan ev ziyaretlerinin de vaka sayısının artmasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Vali Akın, “Bu süreçte ziyaretlerimizi mümkün olduğunca azaltalım, görüşmelerimizi telefondan yapalım. Ayrıca, yüz yüze eğitime geçilen bu dönemde çocuklarımızın çıkış saatlerinde velilerimizin okul önlerinde yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Çocuklarımızı beklerken maske ve mesafe kurallarını ihmal etmeyelim"diye konuştu.

