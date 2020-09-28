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Vali Işık, HES kodu ve radar denetimine katıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 28.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik kontrol noktalarında yapılan radar ve HES kodu uygulamasını denetledi.Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından Bucakkışla yolu ile Karaman-Konya ve Karaman-Mersin yolu üzerinde sürdürülen radar ve HES kodu uygulaması denetimlerini bir süre yerinde takip eden Vali Işık, yürütülen denetimler ve uygulamalar hakkında görevlilerden bilgiler aldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik kontrol noktalarında yapılan radar ve HES kodu uygulamasını denetledi.
Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından Bucakkışla yolu ile Karaman-Konya ve Karaman-Mersin yolu üzerinde sürdürülen radar ve HES kodu uygulaması denetimlerini bir süre yerinde takip eden Vali Işık, yürütülen denetimler ve uygulamalar hakkında görevlilerden bilgiler aldı. Denetimler sırasında yolculuk yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için özellikle maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunduğu vatandaşlara, 21 Eylül itibariyle yaşamın her alanında kullanılması zorunlu hale gelen HES kodu uygulamasının telefonlara indirilmesi ve kullanılması hakkında uyarılarda bulundu.

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