YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Vali Işık, minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu

Vali Işık, minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu

02.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Ağılönü köyünde yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu.Vali Işı, iki gün önce gece geç saatlerde yağan gök gürültülü yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi nedeniyle yıkılan minare ve malzemelerin zarar gördüğü camide incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Ağılönü köyünde yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu.
Vali Işı, iki gün önce gece geç saatlerde yağan gök gürültülü yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi nedeniyle yıkılan minare ve malzemelerin zarar gördüğü camide incelemelerde bulundu. Köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Işık, devlet olarak gerekenin yapılacağını belirterek, köy muhtarı Doğan Aktaş’tan yaşananlarla ilgili bilgi aldı.
Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın Ağılönü köyüne yaptığı incelemelere Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli İsmail Şahin ile İl Müftü Yardımcısı Sırrı Fuat Ateş’te eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
1/

Karaman Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:42
Öğle
13:06
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Karaman Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Bender Eczanesi
Merkez
Bender Eczanesi
Merkez
Bender Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

KMÜ’nün çevre dostu elektrikli araç projesine destek

KMÜ’nün çevre dostu elektrikli araç projesine destek

Kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin lira ceza

Kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin lira ceza

Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza verildi

Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza verildi

Bayram’dan çiftçiye sahte tohum ve gübre uyarısı

Bayram’dan çiftçiye sahte tohum ve gübre uyarısı

Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Buzlu yolda kayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Buzlu yolda kayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.