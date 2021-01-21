Vali Işık’tan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Covid-19 ile mücadele, salgınının önlenmesindeki gayretleri ve yürüttükleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilik makamında düzenlenen ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile sağlık personelinin katıldığı programda Vali Mehmet Alpaslan Işık, Covid-19 salgınına karşı sağlık alanında yürüttükleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı fedakâr sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Işık, yaşanan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının en ön safta mücadele verdiğini belirterek, ailelerinden, sevdiklerinden ve kendi hayatlarından fedakârlık ederek canlarını ortaya koyan ve hastalarının sıhhatlerine kavuşabilmesi için var güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

Vali Işık, “Kendilerinden önce hastalarının hayatını düşünen, yaşanan pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için kendi canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan ve mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak onurlu bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, bu zorlu süreçte kendilerine başarılar diliyorum. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Korona virüs tehlikesinin henüz geçmediği bu günlerde başta sağlık çalışanlarının özverili ve fedakârca yürüttükleri çalışmalarına destek olarak toplum sağlığını korunması adına maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra salgınının yayılmasına zemin hazırlayana kalabalık ortamlardan uzak durulması noktasında kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini hatırlatan Işık, “Korona virüs ile mücadelenin kazanılması ve bertaraf edilmesinin en önemli şartının birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesine bağlı olduğunu belirterek, halkımızın desteği ve yürütülen etkin ve kararlı mücadele sayesinde inşallah kazanan biz olacağız” diye konuştu.

Programın sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık, sağlık çalışanlarına başarı belgelerini verdi.



