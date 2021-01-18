Vali Kaldırım ve Başkan Alemdar çocuklarla kartopu oynadı

Serdivan’da ki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocukların kartopu keyfine eşlik etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kar yağışının ardından Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’la birlikte Esentepe Mahallesi Kırcaali mevkiindeki küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kontrol etti. Bahçelerinde kartopu oynayan çocuklarla sohbet eden Kaldırım ve Alemdar, çocukların kartopu keyfine eşlik etti.

Başkan Alemdar’dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kaldırım; yoğun ve etkili çalışmaları için tüm personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Vali Kaldırım’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Alemdar, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin 24 saat sahada çalışmaya devam edeceğini söyledi.

