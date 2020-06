Vali Kaldırım’dan veda mesajı

"Bu şerefli görevin hakkını vermeye çalıştım"

Kaldırım mesajının devamında ise," Elazığımız tarihi derinliği, medeniyet birikimi, sağlam kodları, vatan ve bayrak sevgisiyle zirveleşen, sağlam duruşu, milli ve manevi hasletleriyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi ve de yaşadığımız, hizmet etmekten şeref duyduğumuz şehir olması itibariyle başımızın tacıdır. Elazığ tarih sahnesinde var olduğu günden beri birçok tarihi süreç yaşamış, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarında hep ön safta bulunmuş, Anadolu’nun kalbi ve nirengi noktası olmuş, bulunduğu bölgede necip Türk milletine hep şanla şerefle hizmet etmiş ve vatan için muhkem bir kale hüviyetinde olmuştur. Aziz ismiyle müsemma olan bu şehir bu hüviyetini içinde yüzyıllardır mukim bulunan şerefli insanlardan almış ve adeta en önemli hasletleri olan vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverliğiyle şerefyap olarak zirveleşmiştir. Bunun yanı sora Elazığ insanı son derece kadirşinastır ve varlık sebebi olan devletini, devleti temsil edenleri ve kendine hizmet edenleri hep takdirle yad etmiş ve baş tacı etmiştir. Bu değer ve hasletlere haiz Elazığımız tarih boyunca hep önemli misyonları üstlenmiş ve deprem akabinde belkide şahit olduğu en önemli tarihi süreçlerden birini başarıyla atlatmıştır. Bu tarihi süreçte ve görev süremiz boyunca en hassas bir şekilde üzerinde durduğumuz husus her zaman gözbebeğimiz gibi koruduğumuz birlik ve beraberliğimiz, kenetlenmemiz ve geleceğe umutla bakmamız olmuştur. Bu güzide şehri Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapma gibi bir ülkü etrafında kenetlenmeyi başarmış, el ele, omuz omuza vererek bu günlerin omuz omuza yüklediği tarihi misyonu layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olmuşuzdur. Bundan sonrada bu ruhla hareket edildiği sürece ben inanıyorum ki çok değil birkaç yıl sonra Elazığımız Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri ve en önemli yatırım şehri olacaktır. Şehrimiz, vizyonu, projeleri, gelişen altyapısı ve çözüm odaklı, doğru çalışmalarıyla yeniden şahlanacak, yatırım ve istihdam olanaklarıyla nitelikli göç alan bir şehir haline gelecektir. Bütün bunların gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum. Yeter ki şehir birlik beraberlik içinde pozitif, proje odaklı hareket etmeye devam etsin, olumsuzluktan değil olumlu şeylerden beslensin, iş üretsin, şehrin önde gelenleri, sahipleri ve akil insanları bu aziz şehre, halkına ve iş dünyasına moral versin, destek olsun. Elazığ’ı kalkındırma, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapma, şehri tam bir üretim ve cazibe merkezi yapma, kenetlenme, örnek birliktelik ortaya koyma herkesin ve her kesimin en önemli hedefi olmalıdır. Garibana el uzatma, yetimlerin başını okşama, kimsesize kimse olma, dertlilere çare olma, yeniden bu şehri ismine yakışır bir şekilde aziz kılma, tarihi misyonu ve kadim değerleriyle buluşturma, vatan ve millete bayraktar olma, vatanın bağrında muhkem bir kale yapma her daim başucu düsturu olmalıdır. Ben Elazığ’da görev yaptığım süre boyunca omuzlarımda hep bu önemli sorumluluğu hissettim ve bu şerefli görevin hakkını vermeye çalıştım. Hep halkın içinde olarak, bu şehrin aziz insanlarıyla el ele, gönül gönüle vererek bu aziz şehir ve bu şehrin şerefli mukimleri için çalışma gayreti içinde olduk. İnşallah görevimizi layıkıyla yapmışızdır.Bu süreçte şahsıma duyulan sevgi, güven ve gösterilen teveccühe can-ı gönülden teşekkür ediyorum.Tarihimizin, kültürümüzün, sanatımızın, musikimizin ses ve söz ırmağı aziz şehir Elazığ’ımızın her alanda hak ettiği yere ulaşması buradan ayrılırken tek temennim olacaktır.Tabi güzellikleri, verimli toprakları ve kadirşinas insanlarıyla ülkemizin kadim ve en önemli vilayetlerinden biri olan Elazığ’da görev yaptığım yıllar hayatımın en müstesna yılları olarak hafızamda yer alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Elazığ Valiliğinde görev yaptığım süre içerisinde, benimle birlikte azim ve büyük bir gayret içinde çalışan değerli mesai arkadaşlarıma, adli ve askeri erkâna, kaymakamlarımıza, emniyet, jandarma teşkilatı çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, mahalle ve köy muhtarlarımıza, basınımızın değerli mensuplarına, her kademeden kamu görevlilerine ve beni bağırlarına basan civanmert Elazığlılara saygı ve sevgilerimi sunarım.Hakkınızı helal ediniz"diyerek veda etti.