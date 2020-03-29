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Vali Karabük’e girişleri kontrol etti

KARABÜK HABERLERİ  | 29.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak yolunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan uygulama noktaların ziyaret ederek yapılan kontrolleri denetledi.Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşleri ölçülerek virüs belirtisi olup olmadığına bakılan denetimlerde, korona virüs ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.İl dışından gelip mahalle ve köylerde oturacak olan vatandaşların bilgileri alınıp 14 gün boyunca kendilerini diğer insanlardan izole etmeleri yönünde bilgilendirmeler yapılırken, bu vatandaşlar sağlık ekipleri ve muhtarlar tarafından 14 gün boyunca telefonla ve bizzat takip edilecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak yolunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan uygulama noktaların ziyaret ederek yapılan kontrolleri denetledi.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşleri ölçülerek virüs belirtisi olup olmadığına bakılan denetimlerde, korona virüs ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
İl dışından gelip mahalle ve köylerde oturacak olan vatandaşların bilgileri alınıp 14 gün boyunca kendilerini diğer insanlardan izole etmeleri yönünde bilgilendirmeler yapılırken, bu vatandaşlar sağlık ekipleri ve muhtarlar tarafından 14 gün boyunca telefonla ve bizzat takip edilecek. İl dışına çıkan vatandaşlarda bilgilendirilerek, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde bilgilendirildi.
Vali Gürel, "Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalmaları, zorunlu olarak dışarı çıktıklarında sosyal mesafeyi korumaları, şahsi hijyen kurallarına uymaları ve bu süreç boyunca dışarıdan misafir kabul etmemeleri ve misafirliğe gitmemeleri, şehrimizi terk etmemeleri yönündedir. Bu günler geçici, sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım" dedi.
Vali Gürel’in uygulama noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ eşlik etti.

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