Vali Karadeniz Aigai’de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesinde bulunan Aigai antik kentinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette Vali Karadeniz’e, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak eşlik etti.

Aigai Kazısı Kampüs girişinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Kazı Heyeti Başkanı MCBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Aigai kazı alanına giden antik yol, antik dükkânlar, kale surları ve tiyatro alanında incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz, antik kent kazı çalışmalarının son durumu hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı.

İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Vali Karadeniz, yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, antik kentin turizm altyapısının iyileştirilmesi ve bilinirliğinin arttırılması, antik yapıların korunması, sergilenmesi ve tanıtılması amacıyla yapılması gereken konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, incelemelerinin ardından kazı çalışmalarını titizlikle yürüten Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve ekibine teşekkür ederek sürdürülen çalışmalarda başarılar diledi.

