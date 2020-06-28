Vali Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekillerini ve il yönetimini ağırladı

Geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa İl Teşkilatı ve milletvekillerini ağırladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal ile AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri sebebiyle AK Parti Milletvekillerine, İl Başkanı Hızlı’ya ve yönetime teşekkür etti.



