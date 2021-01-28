Vali Karadeniz, Akhisar ilçesinde incelemelerde bulundu

Akhisar ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlık ziyaretinin ardından güçlendirme çalışması yapılan Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunduktan sonra ilçe merkezinde kazı çalışmaları devam eden ören yerlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Akhisar ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz ilk olarak Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya’yı makamında ziyaret ederek kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında bir bölümünde güçlendirme çalışması yapılan ve bir bölümü de yıkılacak olan Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı incelemesinde Vali Yaşar Karadeniz’e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve yetkililer eşlik etti.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan proje doğrultusunda Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, A ve C blok binalarının güçlendirme işlemleri ile B blok atölye binası için de yıkım işlemlerinin devam ettiği bildirildi.