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Vali Karadeniz, Akhisar’da incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Akhisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret eden Vali Karadeniz ilçeye yapılacak olan üniversite yerleşkesi alanında incelemelerde de bulunarak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Akhisar ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Üniversite alanını inceledi
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde yapılacak olan üniversite yerleşkesi alanında incelemelerde bulunarak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemede Vali Karadeniz’e Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ilgililer eşlik etti.

Akhisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret etti
Akhisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, askeri personel ve erlerle yemekte bir araya geldi. Askeri personel ve erlerle sohbet eden Vali Karadeniz, komutanlıkta incelemelerde bulunarak Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin’den bilgi aldı.
Akhisar Hava Meydan Komutanlığını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz’e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu eşlik etti.

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