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Vali Karadeniz, Başkan Bilgin’i ziyaret etti

MANİSA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Saruhanlı’ya gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret etti.Belediye Binası önünde Başkan Bilgin ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik ve Mesut Sökmen tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Başkan Bilgin’in makamına geçti.Başkanlık makamında Belediye Başkanı Bilgin ile sohbet eden ve Belediye faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, Başkan Bilgin’e çalışmalarında başarılar diledi.Vali Karadeniz’in Belediye ziyaretinde Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül de hazır bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Saruhanlı’ya gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret etti.
Belediye Binası önünde Başkan Bilgin ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik ve Mesut Sökmen tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Başkan Bilgin’in makamına geçti.
Başkanlık makamında Belediye Başkanı Bilgin ile sohbet eden ve Belediye faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, Başkan Bilgin’e çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Karadeniz’in Belediye ziyaretinde Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül de hazır bulundu.

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