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Vali Karadeniz eşiyle birlikte bayram ziyaretleri yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 31.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ile birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklar ve şehit aileleriyle bayramlaştı.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Kurban Bayramının ilk günü sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ile birlikte sevgi evlerinde kalan çocuklar ve şehit aileleriyle bayramlaştı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Kurban Bayramının ilk günü sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Vali Karadeniz ve Eşi çocuklara bayram harçlığı da dağıttı.
Öte yandan Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, 25 Kasım 2012 tarihinde Hakkari’ nin Çukurca İlçesinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tedavi altına alınan ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 03 Aralık 2012 günü şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek’in ailesini ziyaret etti. Vali Karadeniz ve eşi, şehit eşi Mediha Tunçbilek ve 10 yaşındaki kızı İclal Tunçbilek ile sohbet ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

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