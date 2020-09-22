Vali Karadeniz, Gördes ilçesine ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulunarak ilçe hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Gördes ziyaretinde ilk olarak Gördes Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Bekir Abacı’dan Kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Gördes Belediyesini ziyaret ederek Başkan Muhammet Akyol’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ve belediye personeli ile de sohbet eden Vali Karadeniz, “Ziyaretlerimizle hem ilçelerimizi tanıyor, hem de gerçekleştirilen çalışmaları ve eksiklikleri yerinde incelemiş oluyoruz. Manisa’nın her ilçesinde ayrı bir güzellik ayrı bir değer var. Bizlerde ilçelerimize daha çok değer katacak çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Vali Karadeniz, nikel-kobalt işletmesini ziyaret etti

Vali Karadeniz, Kaymakamlık ve Belediye ziyaretleri sonrasında Gördes İlçesinde bulunan ve kendi alanında dünyadaki ilk 10 tesis içerisinde yer alan nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesini ziyaret etti. İşletme üretim sahasını gezen Vali Karadeniz, işletme hakkında yetkililerden bilgi aldı.