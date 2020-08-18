YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Karadeniz ile Manisa’nın projelerini görüştüler

Vali Karadeniz ile Manisa’nın projelerini görüştüler

MANİSA HABERLERİ  | 18.08.2020 14:35 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile bir araya gelerek, Manisa merkezi olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile valilik makamında bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile bir araya gelerek, Manisa merkezi olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile valilik makamında bir araya geldi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da yer aldı. Manisa merkezinde yapılan proje ve hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Manisa Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:19
İkindi
17:04
Akşam
20:08
Yatsı
21:33

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

İrier Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Bilgiç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Turgutluspor finalde

Turgutluspor finalde

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.