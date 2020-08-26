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Vali Karadeniz, Kırkağaç’ta incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 26.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Kırkağaç ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Kırkağaç ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz, depremden etkilenen Karakurt Mahallesine de geçerek incelemelerde bulundu.
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 6. J. Komando Eğitim Alay Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i ziyaret eden Vali Karadeniz, ilçe hakkında brifing aldı. AFAD İl Müdürü Güray Karakaya ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Karadeniz, depremden etkilenen Karakurt Mahallesine geçerek incelemelerde bulundu. Karakurt Mahallesinde deprem konteyner evlerini ziyaret eden Vali Karadeniz, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.
Vali Karadeniz daha sonra Bostanlı Mahallesinde bulunan ve büyük bölümünü vatandaşların kendi imkânları ile yaptığı okul ve yapılması düşünülen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

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