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Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 12.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz ayrıca İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek jandarma faaliyetleri hakkında brifing aldı.
Kurum ziyaretlerinde, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Özmutlu ve İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Ayrık’tan kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, kurumlarda görev yapan personeli de ziyaret ederek sohbet etti. Vali Karadeniz, Covid-19 salgınına karşı kurumlarda görev yapan personel ile hizmet alan vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemini vurgulayarak, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Vali Karadeniz, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Kurum ziyaretleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ı da makamında ziyaret etti.
Ziyarette anı defterini imzalayan Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Yıldırım’dan Manisa İl Jandarma Komutanlığı faaliyetleri hakkında bir brifing aldı. Görev yapan personel ile de sohbet eden Vali Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Yıldırım ve personeline görevlerinde başarılar diledi.

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