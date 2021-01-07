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Vali Karadeniz yeni baro binasını inceledi

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2021 12:59 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yeni hizmet binasına taşınan Manisa Barosunu ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yeni hizmet binasına taşınan Manisa Barosunu ziyaret etti. Baronun yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, yeni hizmet binasının Manisa’ya kazandırılmasından dolayı Başkan Arslan’a teşekkür etti.
Baro Başkanı Av. Ali Arslan, Vali Karadeniz’in 2021 yılının ilk ziyaretlerinden birini Manisa Barosu’na yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, teşekkür etti. Arslan, “Valimizi yeni hizmet binamızda ağırlamak bizim için ayrı bir onur kaynağı. Yeni hizmet binamızı eylül ayından itibaren kullanmaya başladık. Önümüzdeki günlerde tamamen taşınmış olacağız. Manisa Barosu’nun yeni hizmet binasını sadece baroya, sadece avukatların kullanımı için değil Manisa’mız için bir kazanç olarak görüyorum. Bütün Manisalılara buradan hizmet vermeye gayret edeceğiz. 2021 yılında da zorlu günler yaşayabiliriz ama o zorlu günleri dayanışarak, birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sayın Valimiz de o konuda desteklerini esirgemiyor.” diye konuştu.
Ziyarette Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve yönetiminin, göreve başladığı zaman kendisini ilk ziyaret edenlerden olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “2021 yılının ilk ziyaretlerinden biri oluyor. İnşallah içinde bulunduğumuz salgın sürecini hem il, hem ülke, hem de dünya olarak bir an evvel atlatırız ve herkes normal yaşantısına tekrar geri döner. Bu ziyaretleri, etkinlikleri daha sık yapma imkânı olur. Ekonomik hayatın canlanması için bir fırsat bulmuş oluruz” diye konuştu.
Ziyaret sonunda Vali Yaşar Karadeniz, çalışmaları sebebiyle Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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