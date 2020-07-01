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Vali Karadeniz, YİKOB çalışmalarını inceledi

MANİSA HABERLERİ  | 01.07.2020 21:58 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) incelemelerde bulundu.Vali Karadeniz ilk olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait mevcut hizmet binalarında ve yeni hizmet binası yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) incelemelerde bulundu.
Vali Karadeniz ilk olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait mevcut hizmet binalarında ve yeni hizmet binası yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Vali Karadeniz’e Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı ve ilgili kurum personeli eşlik etti.
İncelemelerin ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personeli tarafından kurum çalışmaları, mevcut yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Vali Yaşar Karadeniz’e brifing verildi.

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