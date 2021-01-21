Vali Karadeniz’den inşaatı biten okullarda inceleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, inşaat süreci tamamlanarak geçici kabulü yapılan Kemal Pınar İlkokulu ile Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Vali Karadeniz’e Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve yetkililer eşlik etti. Her iki okulda da yerinde incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, yetkililerden bilgi aldı. Yapılan işin kalitesi ile göz doldurmasının önemli olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, yapılan işlerin her aşamada hassasiyetle kontrol edilmesini, binaların uygunluğu onaylanan malzeme ile teslim alınmasını istedi.

Kemal Pınar İlkokulu ve Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulunun önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

