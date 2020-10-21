Vali Karadeniz’den Kula ziyareti

Manisa Valiliği görevine geçtiğimiz aylar içerisinde başlayan Vali Yaşar Karedeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Kula’da temaslarda bulundu. Vali Karadeniz, Kula’dan dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve tamamen doğal kaynaklardan üretilen Kula Doğal Maden Suyu fabrikasını ziyaret ederek fabrika sahibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valiliği görevine başladıktan sonra ilçeleri ziyaret ederek bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bu kapsamda Kula ilçesini de ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile birlikte önce Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu ziyaret eden Vali Karadeniz, Kula’da yürütülen çalışmalar ile Kula’nın tarihi ve turistik yapısı hakkında Kaymakam Duru’dan brifing aldı. Daha sonra 23 yıl önce Hakkâri’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sancar’ın ailesini de ziyaret eden Vali Karadeniz, yaşlı şehit ailesinin 23 yıllık acısına ortak oldu. Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduklarını ifade eden Vali Karadeniz, bu emanete sahip çıkarak asli görevlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Şehit ailesi ziyaretinin ardından Kula’dan dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek Kula’nın tanıtılmasında önemli bir rol oynayan Kula Doğal Maden Suyu fabrikasını da ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, burada fabrika sahibi Şinasi Zabunoğlu’ndan fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tamamen otomatik makineler ile, el değmeden ve en son teknoloji ile tüketicilerle buluşan Kula Doğal Maden Suyu’nun sağlık yönünden faydalarından bahseden fabrika sahibi Şinası Zabunoğlu, Vali Karadeniz ve beraberindeki heyete soda ikramında bulundu. Kula’nın dünya pazarında tanıtımında Kula Sodası’nın önemli bir yer aldığını aktaran Vali Karadeniz, Kula Sodası’nı daha önceki görev yaptığı bölgelerden tanıdığını ve tükettiğini söyledi. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı gibi Kula Doğal Maden Suyu’nun da Kula için bulunmaz bir veli nimet olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, Kula’nın ekonomik kalkınmasında yöresel gıdaların önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, buradaki programın ardından Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ı ziyaret etmek için Kula’dan ayrıldı.

Vali Karadeniz’in Kula’daki programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkan vekili Sait Sandallı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, ve daire amirleri eşlik etti.

