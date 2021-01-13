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Vali Karadeniz’den kurumlara ziyaret

13.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, PTT Başmüdürlüğü ve Yeşilay Manisa Şubesini ziyaret ederek kurumların işleyişleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.PTT Başmüdürlüğü’nü de ziyaret ettiVali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında PTT Başmüdürlüğünü de ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, PTT Başmüdürlüğü ve Yeşilay Manisa Şubesini ziyaret ederek kurumların işleyişleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

PTT Başmüdürlüğü’nü de ziyaret etti
Vali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında PTT Başmüdürlüğünü de ziyaret etti. PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz ve personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, PTT’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Karadeniz’e kendi fotoğrafının bulunduğu pul hediye edildi.

Yeşilay ziyaret
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun’u ziyaret etti, Yeşil Kitap Kafe’de incelemelerde bulundu.
Vali Yaşar Karadeniz, Yeşilay Manisa Şubesini ziyaret ederek Yeşil Kitap Kafe’de incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz’i Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun’un karşıladığı ziyarette, Yeşilay Manisa Şube Başkanvekili Levent Akçalı, Genel Sekreter Tolga Yıldız, Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe’de hazır bulundu. Ziyarette Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun tarafından Vali Yaşar Karadeniz’e Yeşilay Manisa Şubesinin yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları, Yeşilay ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Turgutlu da gerçekleştirilmesi planlanan doğa ve gençlik kampı projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmek için gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıkla mücadele ettiklerini ifade eden Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Manisa İkiz Kuleler’de 250 metrekare kapalı, 350 metrekare açık alan da hizmet veren ‘Yeşil Kitap Kafe’de pandemi öncesinde kitap okumak şartıyla çay, kahve ve kek ikramının ücretsiz olarak yapıldığını, pandemi sürecinde ise sadece kitap alışverişinin devam ettiğini belirtti. Fulcun ayrıca Manisa Yeşilay Spor Kulübünü faaliyete geçirdiklerini bağımlılıkla mücadele kapsamında gençlere yönelik sportif aktiviteler düzenlediklerini söyledi.
Ziyarette, gençler için kitap okumanın ve spor yapmanın önemine dikkat çeken Vali Karadeniz, “Gençlere spor yaptırmaya yönelik yatırımlar yapmak gerekiyor. İnsanları daha çok sporun içinde yaşatmak önemli bir husus. Yeşilay Manisa Şubesi olarak gerçekleştirdiğiniz çalışmalar sebebiyle teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

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