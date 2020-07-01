Vali Karadeniz’den şehit ailesine ziyaret

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel’in ailesini ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, 28 Haziran 2020 tarihinde Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel’in Ahmetli’de oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Karadeniz ve eşi, Şehit Recep Yüksel’in babası Atalay Yüksel ve annesi Fatma Yüksel ile sohbet ederek ailenin acısına ortak oldu. Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduklarını ifade eden Vali Karadeniz, “Vatanımız ve bayrağımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz’e Ahmetli Kaymakam Vekili Ali Yılmaz ve eşi, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zehra Hoşgeldi, İl Müftüsü Mustafa Soykök eşlik etti.

