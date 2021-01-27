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Vali Karadeniz’den siyasi parti il başkanlarına ziyaret

27.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz AK Parti, MHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı’na iade-i ziyarette bulundu.Siyasi parti ziyaretlerinde AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve yönetimleri tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, il başkanlıklarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 18 Ocak’ta yapılan kongrede yeniden il başkanı seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’yı da tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz AK Parti, MHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı’na iade-i ziyarette bulundu.
Siyasi parti ziyaretlerinde AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve yönetimleri tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, il başkanlıklarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 18 Ocak’ta yapılan kongrede yeniden il başkanı seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’yı da tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

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