YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Vali Karadeniz’den Tosya’da Covid-19 toplantısı

Vali Karadeniz’den Tosya’da Covid-19 toplantısı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.05.2020 20:00 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında Tosya’da yapılan toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.Tosya ilçesinde bir tekstil fabrikasında görülen korona virüs vakalarının ardından Tosya ilçesini ziyaret eden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Kaymakamlığı ziyaretinin ardından ilçede salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek için düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında Tosya’da yapılan toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Tosya ilçesinde bir tekstil fabrikasında görülen korona virüs vakalarının ardından Tosya ilçesini ziyaret eden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Kaymakamlığı ziyaretinin ardından ilçede salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek için düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı. Vali Karadeniz, Tosya Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, “Tosya’daki son durumu ele almak üzere bir aradayız. Tosya’nın D-100 Karayolu üzerinde bulunması sebebi ile en kritik ilçelerimizden birisi. Onun için buraya özel önem veriyoruz. Buradaki vakaları da diğer ilçelerimizde olduğu gibi artık en aza indirmek için her türlü gayret göstermek durumundayız. Bu mücadele bize şunu gösteriyor ki bu iş bitti diye bir şey en azından şu aşamada mümkün değil. Elbette bu mücadele verildikçe mücadelenin olumlu sonuçları alınıyor vakalar azaltılıyor, ölümler azaltılıyor ama bundan sonraki normalleşme süreci dediğimiz süreçte herkesin de bildiği gibi eski normal kesinlikle değil. Dolayısıyla bizimde bundan sonraki yaşantımızı yeni normale göre ayarlamak zorundayız. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye mutlaka uyulacak. Tüm meslek grupları da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çalışmalıdır ki bu salgının yayılma hızı düşsün. Yine kişisel hijyene de herkesin son derece dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hususlara uyarak biz eğer hayatımızı şekillendirirsek, virüsün yayılma hızını azaltacağımızı düşünüyorum. Diğer ilçelerde bunu başardık ve Tosya’da da bunu başaracağımızı düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bunları değerlendirmek üzere bugün buradayız. Olabilecek her ihtimali düşünerek tedbirli olmak zorundayız. Eğer bu önlemler sağlanırsa da netice alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.
Vali Yaşar Karadeniz, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile birlikte toplantıya basına kapalı olarak devam etti. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i Tosya’ya gelişlerinde; Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola karşıladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte yeni sevgilisi İşte yeni sevgilisi
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:13
Öğle
12:47
İkindi
16:44
Akşam
20:10
Yatsı
21:54

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Ulaş Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.