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Vali Karadeniz’e hem ziyaret hem bilgilendirme

MANİSA HABERLERİ  | 23.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliğine atanarak dün görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz, kendisine ‘Hayırlı olsun’ ziyaretine gelen misafirlerini ağırladı.

Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliğine atanarak dün görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz, kendisine ‘Hayırlı olsun’ ziyaretine gelen misafirlerini ağırladı. Vali Karadeniz bir yandan misafirlerini ağırlarken bir yandan da Manisa’yı tanımaya başladı.
Dün görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Vali Karadeniz bir yandan misafirlerin ağırlarken bir yandan da Manisa’ya dair bilgiler ediniyor.

Vali yardımcılarından ziyaret
Vali Yardımcıları H.Volkan Köksal, Mesut Eser, Hayri Sandıkçı, Abdullah Etil, Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.
Manisa’nın sanayiden tarıma kadar birçok alanda potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Yapacağımız çalışmalarla mevcut potansiyeli değerlendirerek Manisa’yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız ortak akıl ile daha çok toplumsal menfaati ön plana çıkaracak çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.
Ziyarette, Vali Yardımcıları görev alanlarıyla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi.

Kaymakamlardan ziyaret
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakamlar ziyarette görev yaptıkları ilçelerle ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz de kaymakamlara ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Tugay Komutanı Kalkan’dan ziyaret
1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan da Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Tugay Komutanı Kalkan’a teşekkür etti.

İl müdürlerinden ziyaret
İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan isimler arasında yer aldı. Vali Karadeniz, görev yaptıkları kurumlarla ilgili bilgi veren il müdürlerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

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