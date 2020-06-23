Vali Karadeniz’e hem ziyaret hem bilgilendirme

Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliğine atanarak dün görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz, kendisine ‘Hayırlı olsun’ ziyaretine gelen misafirlerini ağırladı. Vali Karadeniz bir yandan misafirlerini ağırlarken bir yandan da Manisa’yı tanımaya başladı.

Dün görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Vali Karadeniz bir yandan misafirlerin ağırlarken bir yandan da Manisa’ya dair bilgiler ediniyor.

Vali yardımcılarından ziyaret

Vali Yardımcıları H.Volkan Köksal, Mesut Eser, Hayri Sandıkçı, Abdullah Etil, Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Manisa’nın sanayiden tarıma kadar birçok alanda potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Yapacağımız çalışmalarla mevcut potansiyeli değerlendirerek Manisa’yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız ortak akıl ile daha çok toplumsal menfaati ön plana çıkaracak çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Ziyarette, Vali Yardımcıları görev alanlarıyla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi verdi.