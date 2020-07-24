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Vali Karadeniz’in hedefi Spil’i Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirmek

MANİSA HABERLERİ  | 24.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladığı günden beri iki kez ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkının Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan’ı ziyaret ederek, 24 Temmuz Basın Bayramını Kutladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladığı günden beri iki kez ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkının Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan’ı ziyaret ederek, 24 Temmuz Basın Bayramını Kutladı. Ziyarette Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Manisa’da göreve başladıktan sonra 2 kez Spil Dağı Milli Parkı’na çıktığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Gördüğüm kadarıyla Spil Dağı Manisa halkı ile İzmir halkının mesire alanı haline dönüşmüş. Bu haliyle kalırsa iyi değil. İnsanlar neden Spil Dağı’na çıkmalı. İnsanları Spil Dağı’na çıkartacak ve cezbedecek alanlar oluşturulmalı. Spil Dağı’nda doğal atlar olan yılkı atları var. Bunları her zaman görmek mümkün değil. Onun için bu yılkı atları görebilecek gözlem evleri yapılabilir. Ankara’dan, İstanbul’dan, Malatya’dan insanları orayla çekebilecek alanlar oluşturulmalı” diye konuştu. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da Vali Karadeniz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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