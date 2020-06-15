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Vali Karahan Ankara’ya uğurlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi sonrası Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Denizli Valisi Hasan Karahan’ı il protokolü uğurladı.İçişleri Bakanlığının yayımladığı Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı.

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi sonrası Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Denizli Valisi Hasan Karahan’ı il protokolü uğurladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı. Merkeze çekilen Karahan, Valilik binası önünde il protokolü tarafından uğurlandı. Vatandaşların da katıldığı uğurlamada Hasan Karahan bazı vatandaşlarla ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uğurlama programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve il protokolü katıldı.

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