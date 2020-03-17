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Vali Karahan: “Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz”

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı bir mücadele verildiklerini belirtti.Denizli’de, ‘Uyuşturucu Bağımlılık ile Mücadele’ toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı.

Vali Karahan: “Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz”

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı bir mücadele verildiklerini belirtti.
Denizli’de, ‘Uyuşturucu Bağımlılık ile Mücadele’ toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele konusunda 2020 yılında yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek, kentte uygulanan tedbirler ve alınan kararlar görüşüldü. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Valimiz Karahan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda Denizli’de 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve önceki yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ilgili kurumlar tarafından sunumlar yapıldı. Uyuşturucu arzının ve uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, koruyucu önleyici hizmetler, danışmanlık, arındırma tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri amaçlarına istinaden kentte yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.
Toplantıda konuşan Vali Karahan uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla birlikte kararlı mücadele verildiğini belirtti.

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