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  4. Vali Karaloğlu: "20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak"

Vali Karaloğlu: "20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak"

ANTALYA HABERLERİ  | 03.04.2020 22:19 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "65 yaş üstü gibi 20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "65 yaş üstü gibi 20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak. Toplu alanlarda maske takacağız" dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Nisan’da başlatılan özel araçlarla Antalya’ya giriş yasağının 30 Büyükşehri kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Karaloğlu, "65 yaş üstü gibi 20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak. Toplu alanlarda maske takacağız. Hepimiz için uyacağız, uygulayacağız" ifadelerinde bulundu.

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Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
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Turunç Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
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