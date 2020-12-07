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Vali Karaloğlu asfalt çalışmalarını inceledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin trafik akışının yoğun olduğu caddelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.
Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin trafik akışının yoğun olduğu caddelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Denetimlerine Bağlar ilçesi Yeni Hal Kavşağı başlayan Vali Karaloğlu’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile daire başkanları eşlik etti. Yeni Hal Kavşağındaki çalışmalardan sonra Ahmet Kaya Caddesine geçen Vali Karaloğlu, proje görselleri üzerinden yetkili personelden brifing aldı. Bizzat asfalt döküm aracına çıkan ve asfalt sıcaklığı ile kalitesinin ölçümünü yapan Vali Karaloğlu, çalışmada yer alan işçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Bağlar ilçesindeki denetimlerinin ardından Kayapınar ilçesine geçen Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının Sipan, Mastfroş ve Riha caddelerinde sürdürdüğü yol yenileme, sağlamlaştırma ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Bulunduğu alanlarda vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Vali Karaloğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler armağan etti. Vatandaşlar yürütülen asfaltlama çalışmaları nedeniyle Vali Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kaldırımdan peyzaja en ince detayına kadar denetimlerde bulunan Vali Karaloğlu, eksikliklerin giderilmesi ve çalışmaların tamamlanması için yetkili personele talimat verdi.

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