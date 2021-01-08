Vali Karaloğlu: "Asfalt üretim kapasitesini 3 kat arttıracağız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon liraya satın aldığı 6 greyder aracının tanıtım toplantısı yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni inşa edecekleri asfalt plentinin hizmete girmesiyle üretim kapasitesini 3 kat artıracaklarını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarında vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için araç filosuna kattığı 6 yeni greyderin tanıtımını gerçekleştirdi. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğünde yapılan tanıtım toplantısına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil, Silvan, Çınar, Ergani ve Kulp ilçelerinin kaymakamları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile daire başkanları katıldı.

"Kentin kalitesi yollarla ortaya çıkar"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bir kenti kent yapan en önemli unsurun yollar olduğunu söyledi. Tüm yerleşim birimlerini birbirine bağlayan yolların kalitesinin kentin kalitesini ortaya çıkardığını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Şehirde yaşayan vatandaşlar olarak ortak kullandığımız en önemli hizmet yol hizmetidir. Onun için belediyelerinde en önemli görevi yoldur. Yeni yol, cadde, bulvar açmak ve mevcut yolları kullanılır halde tutmak, vatandaşın istifadesine sunmak belediyeciliğin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyesi de buradan hareket ederek 6 bin km yol ağında bu dünyanın yarıçapı kadar demektir. Diyarbakır 6 bin kilometrelik yolu 12 bin yılda inşa etmiş ve yeni yollarda yapmaya devam ediyor” dedi.