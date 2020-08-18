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Vali Karaloğlu Gazi Köşkü’nde incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, surlardan camilere, müzelerden kiliselere kadar kentin tarihi güzelliklerini ve şehre farklılık kazandıran kültürel noktaları değerlendirmeye devam ediyor.Diyarbakır’da göreve başladığı günden bu yana kadim şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tek tek inceleyerek, bu değerlerin korunmasına ve ihyasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ettiren Vali Karaloğlu, incelemelerini Gazi Köşkü’nde sürdürdü.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, surlardan camilere, müzelerden kiliselere kadar kentin tarihi güzelliklerini ve şehre farklılık kazandıran kültürel noktaları değerlendirmeye devam ediyor.
Diyarbakır’da göreve başladığı günden bu yana kadim şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tek tek inceleyerek, bu değerlerin korunmasına ve ihyasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ettiren Vali Karaloğlu, incelemelerini Gazi Köşkü’nde sürdürdü. Vali Karaloğlu’nun incelemelerinde Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi de yer aldı.

“Tedbirlere uyun”
Akkoyunlu devleti tarafından 15. yüzyılda inşa edilen ve 1. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 7. Kolordu Komutanıyken karargah olarak kullandığı ve Diyarbakır Belediyesi tarafından 1937 yılında Atatürk’e armağan edilen Gazi Köşkü’nde bulunduğu incelemelerde Vali Karaloğlu, yetkililerden yapının tarihi hakkında bilgi aldı. Tarihi köşkün bulunduğu yerleşkenin her alanını ayrı ayrı inceleyen ve değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, yetkililerden, günümüzde çeşitli etkinlikler amacıyla kullanılan Gazi Köşkü’nde, özellikle yaşanılan salgın hastalık sürecinde, İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan tedbir kararlarına mutlak suretle uyulmasını istedi.

“Atatürk’ün kullandığı eşyalar temin edilmeli”
Köşkün restorasyonuna yönelik olarak yapılan çalışmalara da değinen Vali Karaloğlu, özellikle Atatürk ile ilgili kısmın korunması gerektiğinin ve Atatürk’ün Gazi Köşkü’nde çalışmalar yaptığı dönemde kullandığı eserlerin temin edilerek sergilenmesinin önemine vurgu yaptı.Vali Karaloğlu, Gazi Köşkü’nde yapılan çalışmaların tekrar ele alınmasını isterken Köşk yerleşkesinde bulunan Kuğulu parka yönelik de çalışmalar yapılmasını söyledi.

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