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Vali Karaloğlu genç ressamı kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu, Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Resim Yarışması’nda dünya üçüncüsü olan Ezgi Naz Kıraç’ı makamında ağırlayıp genç ressamı tebrik etti.Görüşmeye İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Ezgi Naz Kıraç, annesi Türkan Kıraç, babası Ali Kıraç, Türk Hava Kurumu Antalya Şube Müdürü Süleyman Girgin, Türk Hava Kurumu İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Güner, TED Antalya Koleji Müdürü Banu Zeynep Bayındır, Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülbanu Özsoy, katıldı.FAI’ye üye ülke çocuklarının sportif havacılık konusuna olan ilgilerini artırmak, hava sporlarını, havacılık ve uzay çalışmalarını tanıtmak amacıyla her sene düzenlenen ve bu yılki teması “Uçma Hayalim” olan yarışmada "10-13" yaş grubunda dünya üçüncüsü olan Ezgi Naz Kıraç Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti.Vali Münir Karaloğlu Ezgi Kıraç’ın ailesi ve okulu tarafından desteklenmesini ve tamamen resme yönelmesini istedi.

Vali Münir Karaloğlu, Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Resim Yarışması’nda dünya üçüncüsü olan Ezgi Naz Kıraç’ı makamında ağırlayıp genç ressamı tebrik etti.
Görüşmeye İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Ezgi Naz Kıraç, annesi Türkan Kıraç, babası Ali Kıraç, Türk Hava Kurumu Antalya Şube Müdürü Süleyman Girgin, Türk Hava Kurumu İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Güner, TED Antalya Koleji Müdürü Banu Zeynep Bayındır, Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülbanu Özsoy, katıldı.
FAI’ye üye ülke çocuklarının sportif havacılık konusuna olan ilgilerini artırmak, hava sporlarını, havacılık ve uzay çalışmalarını tanıtmak amacıyla her sene düzenlenen ve bu yılki teması “Uçma Hayalim” olan yarışmada "10-13" yaş grubunda dünya üçüncüsü olan Ezgi Naz Kıraç Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti.
Vali Münir Karaloğlu Ezgi Kıraç’ın ailesi ve okulu tarafından desteklenmesini ve tamamen resme yönelmesini istedi. Türkiye’nin dünya çapında bir ressamı olmasını çok arzu ederiz dedi.
Türkiye’ye dünya üçüncülüğü getiren Kıraç, hafta sonlarını resme ayırdığını, gelecekte ise siyasetle ilgilenmek ve cumhurbaşkanı olmak istediğini belirtti. Ülkede ki tüm ailelerin maddi durumlarının iyi olmasını ve çocukların eşit eğitim almasını istediği için siyasetçi olmayı hedeflediğini ifade etti.
Vali Münir Karaloğlu Ezgi Naz Kıraç gibi çok yönlü çocuklara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Kıraç’ın en iyi şekilde yetişmesini ve onu en iyi yerlere görmeyi istediğini temenni etti.

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