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Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

ANTALYA HABERLERİ  | 22.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TBMM’nin 100’üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, her yıl sokaklarda coşkuyla kutlanan bayramın, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evde balkonlardan kutlandığına dikkat çekti.

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TBMM’nin 100’üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, her yıl sokaklarda coşkuyla kutlanan bayramın, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evde balkonlardan kutlandığına dikkat çekti. Karaloğlu, "Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece, kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece balkonlar da bize meydan olur. İnşallah en kısa sürede bu süreci de atlatacağız” ifadesini kullandı.

Vali Münir Karaloğlu, 23 Nisan 1920’nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Karaloğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin kurulduğu bu önemli günü yarınlarımızın meşalesi olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Vatanımızı, milletimizi, sancağımızı ve devletimizi çocuklarımızın koruyacağına, geleceğimizi onların aydınlatacağına olan inancını 23 Nisan’la özdeşleştirmiştir. Dünyadaki yegâne çocuk bayramı olan 23 Nisan aynı zamanda sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolüdür” dedi.

“Yeniden sokaklarımızı süsleyecek”
Her yıl sokaklarda coşkuyla kutlanan bayramın, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evde balkonlardan kutlanıldığına değinen Karaloğlu, “Önemli olan sağlığımız, göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece, kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece balkonlar da bize meydan olur. İnşallah en kısa sürede bu süreci de atlatacağız. Çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi yeniden sokaklarımızı süsleyecek” diye konuştu.

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