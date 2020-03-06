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Vali Karaloğlu: " Kadınlara özel projelere pozitif ayrımcılık yaparak destek veriyoruz"

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.

Vali Karaloğlu: " Kadınlara özel projelere pozitif ayrımcılık yaparak destek veriyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bunu başaracağımıza içtenlikle inanıyorum. "Gönül Elçileri” ve “Beni Hafife Alma” gibi projeler yürütüyor; kadınlara yönelik projelere, pozitif ayrımcılık yaparak, destek veriyor ve bu türden projelere öncülük ediyoruz." dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Karaloğlu mesajında, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Karaloğlu, "Bir toplumun kadına verdiği değer, karakterine ışık tutar. Bizim değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğini kadına saygı oluşturur. Çünkü, hayatımızı kadınlar şekillendiriyor. Hepimiz mübarek annelerimizin ellerinde şekil alıyor, annelerimizden öğrendiklerimizle hayata başlıyoruz. Ablalarımız, kız kardeşlerimiz ve eşlerimizin yüreklerinden şekillenerek hayatımızı sürdürüyoruz. Kız çocuklarımıza örnek baba olma gayretiyle de sevgiyi, şefkati, paylaşmayı, koruyup kollamayı benliğimize inşa ediyoruz. Kadınlarımızın sadece bizlerin üzerinde değil hayatın her alanında büyük izleri var. Onların izlerine değer vermek, kadınlarımızın toplumumuzdaki saygın yerlerinin bilinmesi ve tesis edilmesini sağlamak çok önemlidir. Çünkü hizmetleriyle değer üreten, başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız en önemli güvencemizdir" diye belirtti.

"Önemli çalışmalar yapıyoruz"
Antalya Valiliği olarak, kadınların hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak, statüsünü yükseltecek, saygınlıklarını arttıracak çok önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Karaloğlu, "Gönül Elçileri” ve “Beni Hafife Alma” gibi projeler yürütüyor; kadınlara yönelik projelere, pozitif ayrımcılık yaparak, destek veriyor ve bu türden projelere öncülük ediyoruz. Kadınların uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısındayız. Onların hak arayışlarında her zaman en büyük desteği veriyoruz. Bu anlamda, kadınlarımızın toplumumuzdaki hak ettiği saygınlığa kavuşmaları için, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü gayreti, çalışmayı yapacağız. Bu yöndeki gayretlerin yanında olacağız, destekçisi olacağız. Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bunu başaracağımıza içtenlikle inanıyorum. Bu inançla, tüm kadınları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kadınlarımızın başarı hikâyelerini okuyacağımız daha iyi yarınlar niyazımla, tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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