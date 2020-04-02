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Vali Karaloğlu: “Kararımız ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır”

ANTALYA HABERLERİ  | 02.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’ya karayolu, denizyolu ve havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle gözlem altına alınacağı kararının ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamadığını duyurdu.Vali Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " “Dün aldığımız 2020/14 nolu kararımız ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır.

Vali Karaloğlu: “Kararımız ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’ya karayolu, denizyolu ve havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle gözlem altına alınacağı kararının ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamadığını duyurdu.
Vali Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " “Dün aldığımız 2020/14 nolu kararımız ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır. Bunlar dışında kalan özel araçlar dahil, tüm araçlar için aldığımız karar geçerlidir” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu 2020/14 Kararı ile her ne şekilde olursa olsun, (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) Antalya’ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bugün alınan kararla ilgili detayı paylaşan Karaloğlu “Dün aldığımız 2020/14 nolu kararımız ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır. Bunlar dışında kalan özel araçlar dahil, tüm araçlar için aldığımız karar geçerlidir. Tüm kararlar Antalya’mız için. Lütfen uyalım” dedi.

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Yunus Emre Eczanesi
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