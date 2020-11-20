Vali Karaloğlu talimat verdi, Fiskaya şelalesinde çalışmalar başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı sosyal medya buluşmasında vatandaşlara, Fiskaya şelalesinin yeniden faaliyete gireceğinin müjdesini vermesinin ardından DİSKİ harekete geçerek alanda teknik çalışma başlattı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Yenişehir ilçesinin sorunlarının masaya yatırıldığı sosyal medya buluşmasında vatandaşlara, kentin önemli sembollerinden biri olan Fiskaya şelalesinin yeniden faaliyete girerek akacağını açıklamasından sonra DİSKİ Genel Müdürlüğü alanda teknik çalışma başlattı. Fiskaya şelalesinin tekrardan eski görünümüne kavuşması için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yetkili teknik personelle Fiskaya’da incelmelerde bulundu. Yenişehir ilçesi Fiskaya’da incelemelerde bulunan Tutşi, Fiskaya şelalesinin kısa süre içinde yeniden akması için gerekli tüm çalışmaların başladığını ifade etti.

