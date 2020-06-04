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Vali Karaloğlu ve Başkan Şahin’den dirsek temaslı selam

ANTALYA HABERLERİ  | 04.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek, dirsek teması ile selamlaştıktan sonra salgın sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti.Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek, dirsek teması ile selamlaştıktan sonra salgın sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Şahin ve Karaloğlu tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurarak selamlaştı.

“Bazı konularda taleplerimizi kendisine ilettik”
Ziyarette normalleşme sürecine girdiğimiz Covid-19 sürecini Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun çok iyi yönettiğini belirten Başkan Şahin, “Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek, salgın sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar ile bölgemizde toplum sağlığının korunmasındaki üstün gayretleri için teşekkür plaketi takdim ettik. Ziyarette ayrıca başta lokanta ve restoranların çalışma saatlerinin uzatılması, otobüslerde olduğu gibi taksilerde de normal düzene geçilmesi gibi bazı konularda taleplerimizi kendisine ilettik. Sayın valimiz de taleplerimizin biran önce karşılanması için ilgili bakanlıklarla temasa geçerek gereğini yapacağını ifade etti. Her zaman taleplerimize olumlu dönüş yapan ve salgın sürecinde bizlerle dirsek temasını hiç kesmeyen sayın valimize gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.
Ziyarette ayrıca Şahin, Karaloğlu’na başarılarında dolayı plaket ve çiçek verdi.

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