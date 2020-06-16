Vali Karaloğlu’ndan, AGC’ye veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği’ne atanan Münir Karaloğlu, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Karaloğlu bu kapsamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni (AGC) ziyaret etti. Başkan Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Vali Karaloğlu, görev süresi boyunca projelere destek veren AGC ve yerel basına teşekkür etti.

"Hizmetlerinizi farklı bulduk"

Gazetecelik mesleği boyunca Antalya’da yaklaşık 14 valiyle çalıştığını söyleyen Yeni, "Biz sizi farklı bulduk. Hizmetlerinizi farklı bulduk. Hem insani değerler açısından farklı bulduk. Şehrimize adapte olup, şehrimizin insanına dokundunuz. Ayak basmadığınız ilçe, köy kalmamıştır. Bu bir farkındalıktı. Diyarbakırlıların farklı olduğunu düşünüyoruz. Devletimiz size güveniyor ve inanıyor ki ilimizi emanet ediyor. Antalya’dan bize düşen bir şey olursa her daim aynı hız, inanç ve duyguyla destekçiniziz. Bunu bir terfi gibi de gördük. Diyarbakır terfi olur mu olmaz mı o sizin duygularınız ama daha ileriye gitmenin yolunun Diyarbakır’dan geçtiğini düşündük. Stratejik bir görev olduğunu değerlendiriyoruz. Size yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Sizin burada çok eviniz var. Devlet görevinde olun olmayın görev yaptığınız illerde kendinizi sevdirdiniz. Ben size hem camiam, cemiyetimiz, meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.