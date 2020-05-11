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Vali Karaloğlu’ndan çocuklara çikolata kütüphanesi kampanyası

ANTALYA HABERLERİ  | 11.05.2020 17:57 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çocuklar için başlattığı Kuş Bul kampanyasından sonra şimdi de Çikolata Kütüphanesi isimli yenikampanya daha başlattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çocuklar için başlattığı Kuş Bul kampanyasından sonra şimdi de Çikolata Kütüphanesi isimli yeni
kampanya daha başlattı. Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, " "Ramazan Bayramı sevinçtir, mutluluktur. Tabi ki, bayram mutluluğu çocuklarımızla katlanır, kanatlanır; güzelleşir. Biz de, Ramazan Bayramı yaklaşırken, Korona tehdidi nedeniyle evden çıkamayan, okulundan, parklardan uzak kalan güzel çocuklarımızın bir nebze olsun, mutluluğuna vesile olmak için, bu sefer daha kolay ve çok daha ’Tatlı Bir Kampanya’ başlatıyoruz. 14 yaş altı tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Sevgili çocuklar, mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Hani dedik ya, Ramazan bayramı sevinçtir, mutluluktur diye. Sizlerden, Ramazan Bayramı’nın yani, sevinç ve mutluluğun resmini çizmenizi bekliyoruz. Bir resim çizerek bize, Ramazan Bayramı’nda ne yapmak istediğinizi de anlatabilirsiniz. Yaptığınız resmi siz tutun ve aileniz fotoğrafınızı çeksin. Sonra fotoğrafı bize gönderin; bilgi ve çikolata dolu bir kütüphaneniz olsun" dedi.

Kampanyaya katılım
Kampanyaya 18 Mayıs’a kadar katılım sağlanabiliyor. Önce, çekilen fotoğraf Twitter gönderisinin altına yorum olarak paylaşacak. Sonra, paylaşılan yorumun ekran görüntüsü alınarak çocuğun adı, soyadı ve açık adres bilgisiyle birlikte bayramhediyem@gmail.com mail adresine gönderilebilecek
Mail gönderen ilk bin çocuğa güzel bir kitapla birlikte, Çikolata Kütüphanesi hediye edilecek.

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