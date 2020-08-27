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Vali Karaloğlu’ndan Silvan’a çıkarma

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaoğlu, Silvan ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.Vali Münir Karaoğlu, tarihi Malabadi Köprüsü ve Selahaddin-i Eyyubi Camisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaoğlu, Silvan ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.
Vali Münir Karaoğlu, tarihi Malabadi Köprüsü ve Selahaddin-i Eyyubi Camisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Selahaddin-i Eyyubi Camisinde incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, buradaki vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Malabadi Köprüsüne geçen Vali Karaloğlu, küçük çocuklardan köprünün hikayesini dinledi. Vali Karaoğlu, köprünün tanıtım ve çevre düzenlenmesi için en kısa zamanda çalışmalara başlanılacağını söyledi.
Vali Karaoğlu daha sonra Silvan Kaymakamlığına geçerek burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu’dan ilçe ille ilgili brifing aldı.
Vali Karaloğlu, ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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