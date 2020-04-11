YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

Vali karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, Cezayir’den Türkiye’ye getirilerek Şanlıurfa’da karantinaya alınan 321 vatandaş, 14 günlük karantina sürecinin 5’inci gününü tamamladı.İlk kontrolleri yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda, ayrı ayrı odalarda karantinaya alınan vatandaşları ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplum sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina sürecine dikkat çekti.İl Sağlık Müdürü Doç.

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, Cezayir’den Türkiye’ye getirilerek Şanlıurfa’da karantinaya alınan 321 vatandaş, 14 günlük karantina sürecinin 5’inci gününü tamamladı.
İlk kontrolleri yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda, ayrı ayrı odalarda karantinaya alınan vatandaşları ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplum sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina sürecine dikkat çekti.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp ile birlikte, sağlık tedbirlerini alarak öğrenci yurduna giden Vali Erin, burada kalan vatandaşlarla kısa süreli sohbet ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Vali Erin’in ziyaretinden memnuniyet duyan karantinadaki vatandaşlar, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade ederek teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:49
Öğle
12:31
İkindi
16:09
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Çare Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Memitanlı Eczanesi
Merkez
Sera Eczanesi
Merkez
Simya Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Şanlıurfa Tegv Yaz Etkinlikleri Sergisi Açıldı

Şanlıurfa Tegv Yaz Etkinlikleri Sergisi Açıldı

Kardeşi ve hamile eşini zincirle dövdü

Kardeşi ve hamile eşini zincirle dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.