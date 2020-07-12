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Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın gelişimine yönelik sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda da devam etti.

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın gelişimine yönelik sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda da devam etti. Pandemi dolayısıyla çalışmaları yavaşlayan Akıllı Şehir Projesini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara önümüzdeki haftadan itibaren hız verileceği kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkileri ile geçen hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıların ardından hafta içini Millet Bahçeleri, Sur, yeni sanayi gibi noktalardaki incelemeler ile çeşitli görüşme ve toplantılarla geçiren Vali Karaloğlu, bu hafta sonunda da kent ulaşımına yönelik problemlerin ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör katıldı.
Toplantının ana konusunu 10 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Aselsan arasında ön protokolü imzalanan Akıllı Şehir Projesi oluşturdu. Öncelikle yetkililerden projeyle ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, tüm dünyada gösterdiği olumsuz etkiyle kamusal alandaki hizmetlerin aksamasına neden olan pandeminin Akıllı Şehir Projesine yönelik oluşturabileceği olumsuz etkiye karşı alınabilecek önlemlerle ilgili yetkililerle istişarelerde bulundu. Akıllı ulaşım, trafik yönetimi, alternatif enerji kaynakları, çevre uygulamaları, vatandaşa ulaşım, şehir iletişim altyapısı, akıllı ödeme sistemleri ile akıllı şehir izleme ve yönetim sistemini kapsayan Akıllı Şehir Projesine yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını da veren Vali Karaloğlu, önümüzdeki haftadan itibaren projeyle ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli toplantıların planlanmasını ve projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istediği bildirildi.

Ana ulaşım planı masaya yatırıldı
Akıllı Şehir Projesinin dışında Diyarbakır’ın ana ulaşım planının da ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu ana ulaşım planı çerçevesinde, Diyarbakır’ın hızlı gelişimine paralel bir şekilde artan nüfusuyla ilgili, şehir içi ulaşım ağı ve buna bağlı olarak otobüslerin güzergahları ile sefer saat ve sayılarının yeterliliği, üst yapının durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda ulaşımdaki sorunlar ve sorunların çözümü konusunda yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

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