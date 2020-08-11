Vali Karaömeroğlu: “Mutlu şehir Sinop’umuzu sağlıklı şehir yapmak istiyoruz”

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, mutlu şehir Sinop’u sağlıklı bir şehir yapmak istediklerini söyledi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde devam eden Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Vali Karaömeroğlu ve Başkan Ayhan, Batur Caddesi ve Kaleyazısı Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek hem tedbirlere uyumluluğu kontrol etti hem de vatandaşlar ve esnaflara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Denetimler esnasında yoldan geçen toplu taşıma araçlarını ve hususi araçları da durdurarak, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, maskesi olmayan sürücülere maske verdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan vatandaş ve esnaflara teşekkür etti.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu denetimler sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında her gün yapılan denetimlerin yanı sıra 3 günde bir bu şekilde yoğun denetimlerimiz oluyor. Kamu sağlığı için, sağlımıza dikkat çekmek için ve insanlarımızı bilinçlendirmek ve bu konuda duyarlı hale getirmek için bu yapılan denetimler devam edecek. Bu konuda Sinop’umuz iyi durumda. Mutlu şehir Sinop’umuzu sağlıklı şehir yapmak istiyoruz. ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosu ile yoğun denetimlerimiz artarak devam edecek. Tüm Sinoplu hemşehrilerime maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

