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Vali Kaymak: “Vatandaşlarımız kullanılmış eşyaları depremzedelere göndermesinler”

SAMSUN HABERLERİ  | 27.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem için yapılan yardımlara yönelik, “Vatandaşlarımız kullanılmış eşyaları depremzedelere göndermesinler.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem için yapılan yardımlara yönelik, “Vatandaşlarımız kullanılmış eşyaları depremzedelere göndermesinler. AFAD’ın duyurduğu hesaplara yardımda bulunabilirler” dedi.
Vali Osman Kaymak, Samsun il ve ilçelerinde görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürlüğünde yapılan buluşmada Vali Kaymak, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.
Yerel basın kuruluşlarının çıkardıkları gazeteleri inceleyen Vali Kaymak, sorumlu bir gazetecilik yapılması gerektiğini söyleyerek, “Belgeye, bilgiye dayanan sorumlu gazetecilik yapılmalı. İlini, ilçesini seven insan yaptığım haberin topluma, bu şehre katkısı ne olacak, ben iyi işlerin peşinden koşan olmalıyım diye düşünmeli” diye konuştu.

“AFAD’ın duyurduğu hesaplara nakdi yardımda bulunabilirler”
Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlara değinen Vali Kaymak, “Vatandaşlarımız çok duyarlılar, yardım etmek istiyorlar ama kullandıkları eşyaları oralara göndermesinler. Oradaki durumu duyunca illa bir şey gönderelim diyorlar ancak kendi giymediği, çöpe atacağı montunu oraya vererek vicdanlarını rahatlatmasınlar. AFAD Genel Merkezinin duyurduğu hesaplar var. Vatandaşlarımız o hesaplara yardımda bulunsunlar” şeklinde konuştu.

Samsun’dan sağlanan destek
Kaymak, deprem sonrasında Samsun Valiliği tarafından 25 Ocak’ta Malatya’ya 518 yatak, 26 Ocak’ta Elazığ’a 9 tır ile bin 80 çadır ve 1 tır ile 4 bin 680 battaniye gönderildiğini açıkladı.

Samsun’da deprem önlemleri
Samsun’da depreme karşı alınan önlemlerden bahseden Vali Kaymak, “Bütün kamu binaları ve özellikle okullar üzerinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Risk taşıyan okulları yıkıp yapmaya başlıyoruz. Yıkım tehlikesi olan binamız yok ama güçlendirme anlamında, deprem olması halinde problem yaşamamak adına okullarla ilgili öncelik fay hattı üzerinde bulunan Vezirköprü, Havza ve Ladik olmak üzere buralardaki bütün okulların tespitlerini yapıyoruz. Onlar üzerinde hemen yıkılması gerekenleri yıkıp, yenisini yapacağız ve güçlendirilmesi gerekenleri de güçlendireceğiz” bilgilerini verdi.

“Valilik binasını çok iyi bir kamu binası değil”
Valilik binasının yapılacak bir kamu kampüsüne taşınması projesi ile ilgili konuşan Kaymak, “Valilik binasını çok iyi bir kamu binası değil, ben de beğenmiyorum ancak bu bir ödenek ve kaynak meselesi. Bence bu, ilerleyen yıllarda olabilir. Ben şu anda binamızın çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama en azından sağlam” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen buluşmaya Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun İl Müdürü Volkan Toptaş ve basın kuruluşlarından temsilciler katıldı.

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