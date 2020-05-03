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Vali Kaymak’tan basın çalışanlarına takdir ve teşekkür

SAMSUN HABERLERİ  | 03.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Basın sektörümüzün, özellikle korona virüsü salgını nedeniyle zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” dedi.1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar doğrultusunda, 3 Mayıs, Türkiye’de de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanıyor.

Vali Kaymak’tan basın çalışanlarına takdir ve teşekkür

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Basın sektörümüzün, özellikle korona virüsü salgını nedeniyle zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” dedi.
1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar doğrultusunda, 3 Mayıs, Türkiye’de de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanıyor. Samsun Valisi Osman Kaymak da Samsun’da görev yapan yerel ve yaygın basın mensuplarını unutmayarak, görüşlerini belirtti.
Özellikle korona virüsü günlerinde basın sektörünün önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Vali Kaymak, şu ifadeleri kullandı:
“Çağımızın en dinamik sektörlerinden biri olan basın sektörü, insanlara doğru, tarafsız ve objektif haber, bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir kamu hizmeti üstlenmiştir. Basının hem özgür hem de tarafsızlığı; bireyin ve toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygularını ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunur. Kurtuluş Savaşımızda önemli görevler üstlenen Türk basını, günümüzde de çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gündemdeki konulara çözüm üreten yayınlarıyla dünyadaki emsallerine örnek olmuştur. İlimizdeki yerel ve yaygın basın kuruluşlarının, vatandaşlarımızın haber alma hakkını ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmeleri, toplumumuz tarafından şüphesiz takdirle karşılanmaktadır. Basın sektörümüzün, özellikle korona virüsü salgını nedeniyle zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen ilimiz ve bu sektörde bulunan tüm basın kuruluşları ile basın mensuplarının ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü yürekten kutlar, görev başında ve sonrasında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan tüm basın mensuplarına da Allah’tan rahmet dilerim.”

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İmsak
03:42
Sabah
05:22
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
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