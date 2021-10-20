Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'u ziyaret etti.
Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'ne gelen Vali Çeber, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Zehiroğlu ve Serkan Karavin ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından karşılandı.
Çeber, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacakları maç öncesi yeşil-mavili ekibe başarılar dileyerek, bu karşılaşmayla takımın çıkışa geçeceğine inandığını söyledi.
Teknik direktör Hamzaoğlu, ziyaretin anısına Vali Çeber'e forma hediye etti.
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