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Vali Kocabıyık: "İhtiyaç halinde ek tedbirler alacağız"

UŞAK HABERLERİ  | 28.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Uşak’ta korona virüsün yayılmasını engellemek için il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplantı yapıldı.

Uşak’ta korona virüsün yayılmasını engellemek için il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, "İhtiyaç olması halinde sosyal izolasyon ve sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak ek tedbirler alacağız" dedi.
Öz Merkez İl Genel Meclisi Salonunda gerçekleştirilen toplantıda virüsle ilgili İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler ve alınan ek tedbirler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, korona virüsün dünyada hızla yayıldığını belirterek alınan tedbirlerin önemine değindi.
Uşak genelinde virüsün yayılmasını engellemek için çaba harcadıklarını aktaran Vali Kocabıyık, “Yolcu otobüsleriyle yolculuk artık izne tabi olacak. Kent giriş ve çıkışlarında oluşturduğumuz güvenlik noktaları, otogarda oluşturacağımız sağlık yönetim birimi ile otobüsle seyahatleri sıkı şekilde denetleyeceğiz. Park, mesire ve piknik alanlarına çıkılması uygun değil, polis ve jandarma ekiplerimiz sıkı şekilde il genelinde denetim yapacak. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili ilave tedbirler aldık. Pazar yerleri ile ilgili bilindiği üzere düzenlemeler var. Amacımız vatandaşlarımızın gıdayı ulaşımını engellemeden hastalığın yayılımını azaltmak” dedi.

"Tedbirlere uyalım"
Uşak’ta bu güne kadar alınan tedbirlerin virüsün yayılımında artışın önüne geçtiğini belirten Vali Funda Kocabıyık şunları söyledi:
“Bu güne kadar aldığımız önlemlere yenilerini ekleyerek vatandaşlarımızın virüsten etkilenmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İhtiyaç olması halinde bakanlığımızın bize verdiği yetkiye dayanarak sosyal izolasyon ve sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak ek tedbirler alacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Tek amacımız hemşehrilemizi korumak, virüsün yayılmasını engellemek. Lütfen ilgili bakanlıklarımızın ve bizim yetkili kurumlarımızca aldığımız tüm tedbirlere uyalım, evde kalalım. Çok özel bir süreçten geçiyoruz, herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız.”

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