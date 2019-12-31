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  4. Vali Kocabıyık’tan yılbaşı denetimi

Vali Kocabıyık’tan yılbaşı denetimi

UŞAK HABERLERİ  | 31.12.2019 22:01 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı dolayısıyla önlem amaçlı kent girişlerinde oluşturulan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktalarında denetim gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı dolayısıyla önlem amaçlı kent girişlerinde oluşturulan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktalarında denetim gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Vali Kocabıyık, “Hem jandarmamız hem polisimiz, bütün kollu kuvvetimiz bu gece tam teşkilatlı olarak mesaideler. Şu anda bir sıkıntı yok olacağını da düşünmüyorum” dedi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret gerçekleştirdikten sonra yılbaşı gecesi oluşabilecek asayiş olaylarına karşı kent girişlerinde güvenlik kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti. Kocabıyık, denetim gerçekleştiren ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülere yeni yılda iyi dileklerde bulundu. Önce Jandarma trafik uygulama noktası ziyaretinin ardından Emniyet Müdürlüğü trafik uygulama noktası ziyareti gerçekleştiren Vali Kocabıyık’ın ziyaret programı Mehmet Akif Ersoy Polis Merkezi Amirliği’ne uğramasıyla sona erdi.
Yeni yılın pozitif bir yıl olmasını dileyen Vali Kocabıyık şunları kaydetti:
“Mesaideki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hem jandarmamız hem polisimiz, bütün kollu kuvvetimiz bu gece tam teşkilatlı olarak mesaideler. Şu anda bir sıkıntı yok olacağını da düşünmüyorum. Yol kontrollerimiz, denetlemelerimiz devam ediyor. Yeni yılın, 2020 yılının 2019 yılından çok daha güzel daha pozitif, daha fazla güzelliklerin bizi ve ülkemizi bulduğu, milletimizin daha rahat, huzur içinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum.”

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Su Eczanesi
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Yasemin Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Esme
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